OM wil hogere straffen voor plofkraken: 'Veel gevaar voor omwonenden'

Het Openbaar Ministerie (OM) wil hogere straffen voor het plegen van plofkraken. Per 1 mei gaat een aangescherpte richtlijn van kracht waardoor de straffen aanzienlijk verhoogd worden.

Zo gaan de eisen voor een 'normale' plofkraak van 12 naar 24 maanden. Dat was voor 1 mei nog 15 maanden gevangenisstraf. Reden voor de verhoging is het grote gevaar en risico van de plofkraken, waarbij steeds vaker zware explosieven worden gebruikt. Zo levert het omwonenden en aanliggende panden aanzienlijk brand- en instortingsgevaar op. Bij een gebouw met woningen wordt de richtlijn nog verder verhoogd naar 48 maanden, in plaats van 15 maanden.

Ook is er onderscheid gemaakt tussen een ramkraak en plofkraak. Voorheen werden de delicten als hetzelfde behandeld, maar volgens het OM is een plofkraak veel gevaarlijker, waardoor een hogere strafeis vanzelfsprekend is.

'Het OM hoopt met de verscherpte richtlijn plegers van deze high impact crime af te schrikken en langer vast te kunnen houden na een veroordeling', zo schrijft het OM op zijn website. Vooral gebouwen met een pinautomaat zijn een geliefd doelwit. Justitie werkt daarom nauw samen met verschillende banken om de kraken zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.