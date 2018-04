Stadsdeel sluit TunFun per direct om brandveiligheid

'Vandaag komt na 15 jaar plotsklaps een einde aan kinderspeelpark TunFun', luidt de eerste zin uit een persbericht van de kinderspeelplaats. In het bericht staat dat stadsdeel Centrum per direct besloten heeft om de speeltuin onder het Mr. Visserplein te sluiten. De brandveiligheid zou volgens de gemeente in het geding zijn.

In een risicoanalyse opgesteld door de brandweer staat dat attracties van de TunFun niet brandveilig zijn. De kinderspeeltuin zegt pas twee weken geleden geïnformeerd te zijn over de uitkomsten van het rapport.

Faillissement aanvragen

'Dit definitieve afscheid van TunFun is gister als een bom ingeslagen bij de 28 medewerkers van TunFun en zal ook zeker al die kinderen en hun ouders (ruim 2 miljoen), die ooit zonder hinder van weer en verkeer fijn en veilig hebben kunnen spelen in TunFun, niet onberoerd laten', staat er in het persbericht. TunFun zegt dat er ook geen zicht is op een langdurig huurcontract en het daarom genoodzaakt is om een faillissement aan te vragen.

'Meest pijnlijk is het natuurlijk voor al die kinderen, die hun verjaardagspartijtje al bij TunFun hadden gereserveerd of die duizenden kinderen uit het hele land, die dachten dat ze op Schoolreis gingen naar TunFun.'