'Boskalis gaat nieuw eiland IJburg bouwen voor 85 miljoen'

Het is vrijwel zeker dat baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis het nieuw te bouwen eiland op IJburg gaat 'maken'. Naar verwachting maakt de gemeente dat volgende maand zelf definitief.

Kosten: zo'n 85 miljoen euro. Het zogenaamde 'Strandeiland' moet 82 hectare worden, met plek voor zo'n 8000 huizen. De grootste van de IJburger-eilandengroep.

Daarnaast gaat Boskalis ook een natuurgebied van ongeveer 3 hectare opzetten. Hier komt er plek voor een mosselbanken en een heus rietlandschap. Verwachting is dat al dat moois medio 2020 klaar is. Boskalis heeft ook nog een optie om nog eens 53 hectare land bij te bouwen.

'Ik denk dat we straks heel trots kunnen zijn en dat het een hele bijzondere plek gaat worden', zei projectmanager Alfons Oude Ophuis tegen AT5 in februari. 'Een verrijking voor de woonmilieu's in Amsterdam en een verrijking voor IJburg. De gemiddelde IJburger is al heel erg trots op zijn wijk en ik denk dat de IJburger straks nog trotser is.'

Goed idee

IJburgers zelf reageren overwegend positief op het nieuwe stuk land. 'Ik vind dat een goed idee', zegt een van hen. 'Het lijkt me heel goed dat de stad verder uitgebouwd wordt en dat mensen niet zo veel hoeven te reizen.'

Met 20.000 nieuwe bewoners wordt het een stuk drukker op IJburg. Tram 26 wordt daarom doorgetrokken naar Strandeiland en er rijden straks meer trams, die ook langer zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar nieuwe busverbindingen richting station Bijlmer Arena en station Weesp.