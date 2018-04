OM verdenkt liquidatieverdachte ook van poging tot moord op trampassagiers

De man die ervan wordt verdacht in mei 2015 de 25-jarige Youssef El Kahtaoui te hebben doodgeschoten, wordt door het Openbaar Ministerie ook de poging tot moord op ten minste twee trampassagiers ten laste gelegd.

Dat blijkt uit de tenlastelegging die de officier van justitie vanmorgen voordroeg tijdens een inleidende zitting. De zaak wordt later dit jaar inhoudelijk behandeld.

Kogelregen

Op het moment van de schietpartij in de De Clercqstraat reed tram 3 langs op het kruispunt met de Bilderdijkstraat. Verschillende kogels kwamen in het GVB-voertuig terecht en misten op een haar na enkele passagiers. Op camerabeelden is te zien hoe de inzittenden wegduiken op het moment dat de tram wordt geraakt door de kogels.

Onschuldig slachtoffer

Bij de schietpartij kwam de 25-jarige Youssef om het leven. Hij stapte uit zijn auto, waarschijnlijk omdat hij zag dat er iets niet in de haak was op straat. Youssef werd vervolgens meerdere keren beschoten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Een jaar na de liquidatie vertelde een officier van justitie op AT5 dat er sprake was van een persoonsverwisseling en dat Youssef niet het beoogde doelwit was die avond. De daders waen vermoedelijk op zoek naar iemand die zich in een inmiddels gesloten shishalounge bevond aan de De Clercqstraat.

Litteken

De 33-jarige Quincy S. kon worden aangehouden dankzij dankzij sporen op de kogel die vanuit de shishalounge in de De Clercqstraat werd afgevuurd. De kogel die door het lichaam van een van de daders vloog, is onderzocht op sporen. Het dna op die kogel komt overeen met dat van de aangehouden verdachte. Ook heeft S. een litteken op de plek waar de schutter in het waterpijpcafé werd geraakt.