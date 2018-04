Emotionele smeekbede van eigenaar Suzy Wong in raad

Een van de eigenaren van de Suzy Wong Lounge sprak vanmorgen zwaar geëmotioneerd raadsleden toe tijdens een algemene vergadering. 'Wij gaan failliet', zei Rozemarijn Cucovic-de Heer over haar zaak, die op last van de gemeente gesloten werd nadat er voor de tweede keer een handgranaat gevonden werd.

'Onze zenuwen zijn op en de gemeente doet niets voor ons', sprak ze met tranen in haar ogen. Ze is bang dat er een faillissement volgt voor de Suzy Wong Lounge als de zaak niet snel weer open mag. 'Onze schulden lopen met 35.000 euro per maand op, nu al 70.000 euro.' Afgelopen week nog besloot de rechter dat de club voorlopig dicht moet blijven.

Lees ook: Schoonmaker vindt handgranaat: Suzy Wong Lounge opnieuw gesloten

'Gevolgen alleen dragen'

'Wij zijn het beste kindje van de klas. We hebben zelf de politie gebeld toen de tweede handgranaat gevonden werd', vertelde Cucovic-de Heer. Volgens haar is het duidelijk: iemand wil dat de zaak gesloten blijft en heeft daarom de handgranaat geplaatst. 'Ik begrijp niet dat wij als ondernemer de gevolgen helemaal alleen moeten dragen. (...) Waarom kan en mag de gemeente ons zo behandelen?'

Van de voorzitter van de commissievergadering kreeg Cucovic-de Heer echter te horen dat de politiek er pas volgende maand weer over zal vergaderen.

Lees ook: Eigenaar Suzy Wong vreest voortbestaan: 'Wij gaan kapot, twee gezinnen op straat'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen besloot in februari tot een nieuw sluitingsbeleid. Horecagelegenheden die beschoten worden, of waarbij een granaat voor de deur gelegd wordt, gaan voortaan niet meer standaard drie maanden op slot.