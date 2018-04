Onderzoeksraad: 'Schiphol stelt groei boven veiligheid'

Er wordt constant gepraat over de groei van luchthaven Schiphol, maar in die discussie gaat het te weinig over de veiligheidsproblemen die bij zo'n stevige groeit hoort. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

De OvV benadrukt dat het vliegverkeer nu niet in het geding is, maar dat dat zeker wel de realiteit kan zijn de komende jaren. Het gaat te weinig over de veiligheid van de luchthaven.

'Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico's accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden,' schrijft de Onderzoeksraad vandaag. 'Er zijn geen aanwijzingen dat de luchthaven op dit moment onveilig is, maar partijen moeten de veiligheidsrisico’s structureel verminderen.'

Vorig jaar april waarschuwde de raad dat Schiphol zo complex is geworden, dat het bijna onmogelijk is om de veiligheid van de luchthaven te waarborgen. De problemen worden zeker niet opgelost met marginale oplossingen, aldus de raad.