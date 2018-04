Burgemeester: 'Lawaaidemonstratie' tijdens dodenherdenking is strafbaar

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen is niet van plan om een demonstratie toe te staan tijdens de de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Van Aartsen noemde 4 mei een 'heilig moment'.

De burgemeester reageerde daarmee op vragen van VVD-raadslid Marianne Poot tijdens de tijdelijke algemene raadsvergadering. Gisteren werd bekend dat een groep die zich 'Geen 4 Mei Voor Mij' noemt, een oproep voor een lawaaiprotest plaatste op Facebook.

'Niets met demonstreren te maken'

Van Aartsen begon zijn betoog met een uitspraak van wijlen burgemeester Van der Laan, die het recht op demonstreren in de stad ooit 'bijkans heilig' noemde. 'Het is heel duidelijk dat deze groep maar één doel heeft en dat is het verstoren van de 4 mei-bijeenkomst', aldus de burgemeester. 'Het heeft niets met demonstreren te maken en is daarom strafbaar.'

De burgemeester verzekerde de raadsleden dat alle mogelijke maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het lawaaiprotest zal plaatsvinden.