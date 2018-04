Dode vrouw in kliko: politie zoekt jaren later nog steeds aanwijzingen

Het coldcase-team van de Amsterdamse politie is op zoek naar aanwijzingen in een zaak uit 1999. Op 17 september van dat jaar werd een overleden vrouw gevonden in een kliko in de Gaasp, tussen Driemond en Diemen.

De vrouw was om het leven gebracht. Toch is haar identiteit, nu bijna twintig jaar later, nog altijd onbekend. De politie is nu op zoek naar mensen die meer weten over het logo dat aan de binnenkant van de jas genaaid was. Een cirkel met een zon, met in het midden twee pijlen.

Een gepensioneerde brandweerman vond het lichaam in de kliko, toen hij een wandeling bij de Gaasp maakte. In de kliko vonden rechercheurs maar liefst negen zakken waspoeder. Ze werd in 1999 begraven. Een dader is nooit in zicht geweest.

In 2010 werd het hoofd van de vrouw gereconstrueerd en getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het leverde 51 tips op, maar een dader werd weer niet gevonden. Ook toen, een kleine acht jaar geleden, werd het opvallende logo in de kleding van de vrouw getoond.