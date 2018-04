Politie zoekt twee overvallers met opvallend mes

In Molenwijk zijn twee mannen op de vlucht na een overvalpoging. De politie hoopt dat getuigen het tweetal signaleren.

Even na half twaalf verspreidde de politie via Burgernet het signalement van de twee jongens van rond de achttien jaar. Ze hadden in de Molenwijk in Noord een poging tot overval gedaan op een apotheek. Daarbij lieten zij een opvallend mes zien. Het steekwapen had een roze of paars handvat.

Volgens de politie zijn de overvallers 1,80 tot 1,85 meter. Een van hen droeg een donker jack met capuchon, de ander een trainingsjasje met capuchon. Ze zijn te voet gevlucht in de richting van de Torenmolen.

De politie waarschuwt getuigen om niet zelf op het tweetal af te stappen, maar 112 te bellen.