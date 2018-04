Belager koosjer restaurant niet vervolgd voor terroristisch misdrijf

Saleh A., de Syrische man die in december de ramen van restaurant Hacarmel vernielde, wordt niet vervolgd voor een terroristisch misdrijf. Dat heeft de beklagkamer van het gerechtshof vandaag besloten.

De eigenaar van het restaurant had juridische stappen ondernomen om vervolging voor een terroristisch misdrijf af te dwingen. Maar het hof gaat niet in mee in dit verzoek. De dader had namelijk geen spullen bij zich om een terroristisch misdrijf te plegen. Daar zou te weinig bewijs voor zijn. Ook had hij bijvoorbeeld niks bij zich om een Israëlische vlag, die hij in het restaurant had gestolen, in brand te steken.

Saleh A. sloeg op 7 december de ruiten van het restaurant aan de Amstelveenseweg in. Hij riep onder andere 'Allahu akbar'. Hij wordt wel verdacht van vernieling en diefstal. Voor deze verdenkingen kan hij maximaal vijf jaar cel krijgen.

De beelden van het geweld gingen de hele wereld over.

