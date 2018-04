Van Aartsen: Rel in gekraakte wijk was geen verstoring openbare orde

Hoewel er een agent gewond raakte, er ruiten ingegooid werden en er vuurwerk werd afgestoken, was er afgelopen zaterdag geen sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde in de Rudolf Dieselstraat. Althans, als het aan waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen ligt.

Hij zei dat vanochtend tijdens een debat over het incident. Afgelopen zaterdag betrokken rechtsextremisten van Identitair Verzet een pand in de straat, waar eerder deze maand meerdere huizen gekraakt werden door linkse activisten en uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here. Bij een daaropvolgende confrontatie, waarbij ramen ingegooid werden door extreemlinkse activisten, raakte ook een agent in burger gewond.

Wanneer dan wel verstoring openbare orde?

Diverse politieke partijen, waaronder de VVD, het CDA en Forum voor Democratie, bevroegen de burgemeester over het incident. Zij willen dat de gekraakte woningen in de straat zo snel mogelijk ontruimd worden. 'Wat moet er gebeuren om de openbare orde dan wél te verstoren?', vroeg VVD-raadslid Marianne Poot aan Van Aartsen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft na het incident opnieuw gekeken naar de ernst van de situatie en heeft toen besloten dat een spoedontruiming van de panden niet nodig is, antwoordde de burgemeester op de vragen. Volgens hem ligt het probleem rond het kraakbeleid van de gemeente en kan hij alleen een moment van ontruiming bepalen, nadat het OM tot die ontruiming besloten heeft. 'Ik voer beleid uit dat hier is vastgesteld', zei een zichtbaar geïrriteerde Van Aartsen tegen de raadsleden.

Een andere reden dat het OM de spoedontruiming niet ziet zitten, is het kort geding dat morgenmiddag op de agenda staat. In die rechtszaak wordt bepaald of de woningen moeten worden ontruimd of niet. Van Aartsen verzocht de raadsleden die rechtszaak af te wachten.

'Ymere moet goed opletten bij anti-kraak'

Sylvana Simons van Bij1 vroeg de burgemeester hoe het kon dat Identitair Verzet, via anti-kraakorganisatie Camelot, een woning in de straat kon betrekken. 'Op hun website noemen ze zichzelf nazi's', aldus Simons. Van Aartsen was daar zelf ook verbaasd over, vertelde hij. Na het incident heeft hij contact opgenomen met woningbouwvereniging Ymere en Camelot. 'Ymere moet goed opletten wie ze uitnodigen voor anti-kraak. Ik heb opgedragen dat Ymere en Camelot daar opnieuw naar gaan kijken.'

Rond de ongeregeldheden werden geen arrestaties verricht. Volgens Van Aartsen kwam dat omdat er slechts twee agenten (op een fiets) aanwezig waren. Tegen een groep van twintig man konden zij niet optreden. 'Ik wil agenten niet in gevaar brengen', zei de waarnemend burgemeester daar vanochtend op. Volgens hem was er slechts korte tijd sprake van ongeregeldheden. 'Het beeld dat ik heb gekregen, is dat er op dit moment en ook daarna rust in de buurt was en is.'

