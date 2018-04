Haperende Willemsbrug veroorzaakt alweer verkeersinfarct

De Willemsbrug bij het Haarlemmerplein had vanmiddag weer kuren. Daardoor ontstond er een flinke file in de binnenstad. Eerder deze week had de brug ook al kuren.

Rond kwart voor twaalf bleef de brug hangen tijdens het sluiten. Dat gebeurde afgelopen vrijdag ook al. Net als toen ging het om net de laatste anderhalve meter, waardoor voetgangers besloten toch over de brug te klauteren. Dit tafereel herhaalde zich vandaag opnieuw.

Lees ook: Willemsbrug bij Westerpark gaat weer open en dicht

De storing duurde vanmiddag zo'n drie kwartier tot een uur. Rond half een kon het verkeer weer over de brug rijden. Op dat moment hadden al verschillende weggebruikers rechtsomkeert gemaakt om elders het water over te steken.