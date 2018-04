Amsterdamse agent betrokken bij zware vechtpartij Praag

Een van de mannen die betrokken waren bij de vechtpartij in de Tsjechische hoofdstad Praag is een Amsterdamse politieagent. De man had vermoedelijk een sussende rol bij de ruzie.

Dat meldt De Telegraaf na bevestiging van de politie. Het gaat om een lid van het High Impact Crime-team. Die eenheid doet onderzoek naar zware criminaliteit. De agent in kwestie was volgens de krant betrokken bij het onderzoek naar de moord op Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten op de stoep voor een shishalounge.

De agent zou volgens de politie een sussende rol spelen bij de zware mishandeling van een ober in Praag. De man zit dan ook niet vast, hij is gewoon aan het werk.

Een groep van zeven Nederlanders werd maandag opgepakt na de mishandeling. Het zevental vierde een vrijgezellenfeestje. Vijf van hen zitten nog vast. Beelden van het geweld zijn al enkele dagen nieuws in Tsjechië en Nederland.