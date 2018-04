Gemeente beboet ouderenvervoerder RMC voor ondermaatse prestaties

De gemeente is begonnen met het uitdelen van boetes aan ouderenvervoerder RMC. Dat zei demissionair wethouder Pieter Litjens (Verkeer) in de commissievergadering van vanochtend.

De boetes, een voor de ondermaatse prestatie van het callcenter en een voor de punctualiteit, bedragen zo'n 2,75 procent van de omzet van maart. Hoeveel dat precies is, is onbekend.

RMC, een Rotterdamse vervoerder, verzorgt sinds midden 2017 het aanvullend vervoer in Amsterdam. Het vervoersbedrijf nam die taak over van Connexxion. Dat leverde RMC zo'n twintig miljoen euro per jaar op. Aanvullend vervoer is bijvoorbeeld ouderenvervoer of vervoer voor mensen met een beperking. Al met al vertaalt dat zich in Amsterdam tot zo'n 850.000 ritten per jaar.

Maar de overname verliep allesbehalve vlekkeloos. De overdracht van taken ging chaotisch, waardoor uiteindelijk de ouderen en beperkten de klos waren. Zo moest een ouder gehandicapt stel uit Zuidoost drie uur wachten op een taxi. Het was op een gegeven moment zo bar en boos dat de punctualiteitscore van de vervoerder zakte naar 70,98 procent: bijna een derde van de taxiritten kwam te laat. De gemeentelijke norm van 93 procent was daarmee bij lange na niet gehaald. Daarnaast klaagden gebruikers dat de ritten te duur waren geworden.

Het leek beter te gaan eind 2017. De punctualiteitscore steeg naar 92 procent en de Rotterdammers leken schoon schip te maken, maar de problemen hielden aan. De punctualiteitscore werd vrijwel niet gehaald, ondanks beloftes de zaken te verbeteren. Als laatste oplossing heeft Litjens de vervoerder nu beboet. Ook actuele cijfers over het presteren van de vervoerder ontbreken.