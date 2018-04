Acht jaar cel en tbs voor doodsteken Oscar Donk

De 24-jarige man die vorig jaar juni Oscar Donk doodstak in Zuidoost, is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Ook is hem tbs opgelegd.

De man is veroordeeld voor doodslag, poging tot doodslag en omkoping van een ambtenaar. Donk werd in een woning in de Scherpenzeelstraat doodgestoken. Een andere man uit Amstelveen werd ook geraakt, maar hij overleefde het incident. De dader zei te hebben gehandeld uit noodweer, maar de rechter oordeelde vandaag anders.

Omkoping medewerker gevangenis

In de woning ontstond een ruzie over een verdwenen autosleutel. Nadat de Amstelvener vier keer was gestoken heeft Oscar Donk vermoedelijk de ruzie willen sussen, waarbij hij in zijn buik geraakt werd en overleed.

De 24-jarige dader is vaker veroordeeld voor geweldsdelicten, waaronder bedreigingen en zware mishandelingen. De veroordeelde man heeft volgens de rechter ook een medewerker van een gevangenis laten omkopen. Die medewerker zou een mobiele telefoon en drugs de gevangenis hebben binnengesmokkeld.