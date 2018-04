Stad krijgt permanente anti-terreurmaatregelen op straat

De gemeente gaat vanaf volgend jaar de betonblokken die vorig jaar in de stad zijn geplaatst naar aanleiding van meerdere aanslagen in Europa, vervangen met definitieve en zichtbare terreurmaatregelen.

In 2019 en 2020 moeten de tijdelijke betonnen blokken omgezet worden in definitieve inrijbeperkende maatregelen. Er moet gedacht worden aan bijvoorbeeld verzinkbare palen, terrashekken en fietsnietjes. Ook worden de maatregelen niet alleen genomen op de plekken waar nu de tijdelijke blokken staan. Ook op nieuwe plekken in de stad worden maatregelen genomen. Dat is onder andere besloten in overleg met lokale ondernemers en de hulpdiensten om de drempel voor een aanslag te verhogen.

Ook zijn er onzichtbare maatregelen genomen. De besproken inrijbeperkingen worden de komende tijd uitgewerkt. Naast de genoemde maatregelen worden onder andere de wachtrijen bij museu ingekort en worden de vluchtroutes onder de loep genomen.

De betonblokken werden geplaatst op onder andere de Dam, het Rokin en ter bescherming van de wachtrij bij de Heineken Experience op de Stadhouderskade.