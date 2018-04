Woningcorporaties laks met zonnepanelen: wethouder pakt 6 ton af

Je denkt lekker bezig te zijn door een zonnepaneel op je dak te willen, maar dan word je plots tegengewerkt door de woningbouwvereniging. Corporaties blijken zich veel te weinig in te zetten voor zonnepanelen. Wethouder Abdeluheb Choho is het spuugzat en gaat hard optreden. 'Ik heb geld afgepakt van de woningcorporaties. Ze moeten aan de slag.'

Het blijkt geregeld te gebeuren dat een huurder of huiseigenaar met serieuze zonnepaneelplannen van een koude kermis thuiskomt. Huurder Bob van Lanen uit Oost is zo iemand die graag milieubewuster wil leven (en tegelijkertijd goed wil zorgen voor zijn eigen portemonnee). Al twee jaar wil hij zonnepanelen op zijn dak, maar de verhuurder, Eigen Haard, werkt niet mee.

Een andere buurtbewoner uit Oost, David van Bezooijen, ervaart dezelfde problemen. Hij is huiseigenaar en zit samen met Rochdale in een VVE. De VVE wil zonnepanelen, maar ze krijgen de woningcorporatie niet mee. Hij wil al drie jaar in gesprek met de woningcorporatie, maar dat blijkt steeds tevergeefs. Als AT5 langskomt, lukt dat opvallend genoeg wel.

Woningcorporaties

Amsterdam wil dat in 2020 zeker 80.000 huishoudens op zonne-energie draaien. Uit de laatste cijfers blijkt dat de stad pas op 15 procent zit. Een van de problemen is dat de helft van dit aantal moet komen van woningcorporaties, maar die houden zich niet aan de afspraak. Rochdale zegt deze zomer met 'een beleid' te komen. 'Tot die tijd hebben we nog wat tijd nodig. We zijn er wel te laat mee begonnen, dat gegeven is een feit.'

Wim de Waard, woordvoerder van Eigen Haard, laat aan AT5 weten dat ze vooral zonnepanelen bij renovatie- en nieuwbouwprojecten plaatsen. 'Dat hadden we ook gedaan zonder de aansporing van de wethouder.' Huurders kunnen wel een aanvraag doen voor zonnepanelen via de website, maar de focus ligt dus op die renovatie- en nieuwbouwprojecten. 'Dat is natuurlijk pech voor de bewoner, maar hierdoor maken we meer vaart', zegt de woordvoerder.

Gemeente

De woningcorporaties krijgen 17,8 miljoen euro van de gemeente als vastgoedpremie, maar daarvan heeft verantwoordelijk wethouder Choho nu 6 ton afgepakt omdat ze zich te weinig inzetten voor zonnepanelen. De doelstellingen voor 2020 gaan ze niet halen volgens Choho. Hoeveel zonnepanelen ze tegen die tijd wel gaan plaatsen, is onduidelijk. 'Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in acties en doelen per corporatie', aldus de wethouder.

De gemeente start deze zomer zelf met een bureau waar Amsterdammers die zonnepanelen willen naartoe kunnen. Het bureau moet bemiddelen tussen de huurders en de woningcorporaties. Maar er is ook kritiek op dit plan. Duurzaamheidsexpert Mischa Meerburg vertegenwoordigt Amsterdammers die vechten voor zonnepanelen. Samen vormen ze de groep 'ZonOpJePan'. Meerburg is bang dat zo'n bureau alleen maar voor meer bureaucratie zorgt.

'Aanhouder wint'

Amsterdammer Aad Verkleij heeft jarenlang tegen de administratieve rompslomp van de woningcorporaties moeten opboksen. Maar het is hem gelukt en hij is nu dolgelukkig: 'Ik ben een typisch voorbeeld van de aanhouder wint. Ik bespaar al gauw 120 euro per jaar, maar dat is niet mijn drijfveer.'

Er moet nog een flinke slag geslagen worden, wil Amsterdam het gestelde doel van 80.000 huishoudens halen. Volgens wethouder Choho gaat het helemaal goed komen. Er zouden de laatste tijd veel bedrijven zijn die investeren in zonnepanelen. 'Zoals de Zoncoalitie, die de ambitie heeft een miljoen zonnepanelen op daken te leggen.' Dat doet de organisatie bijvoorbeeld op een bedrijvencentrum in Osdorp. 'Maar we zijn er zeker nog niet. We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten', aldus Choho.