'Meerdere mensen langs huis Hendrika Holshuijsen dag voor haar dood'

Een dag voordat ze haar honderdste verjaardag zou vieren wordt Hendrika Holshuijsen dood aangetroffen in haar huis in de wijk Buitenveldert. De gebakjes voor de verjaardag waren zelfs al besteld. De politie zoekt nu opnieuw naar getuigen.

Het is 17 augustus 2017 als de buren van Hendrika Holshuijsen aan de Noordhollandstraat alarm slaan. Ze hebben het gevoel dat het water bij mevrouw nog stroomt en dat er zo een lekkage is ontstaan. Als de politie aanbelt geeft mevrouw Holshuijsen geen gehoor, ze breken de deur open. Het vermoeden van de lekkage blijkt waar te zijn. Het water stroomde van de bovenverdieping naar beneden en de woonkamer stond blank.

Boven in de badkamer treffen agenten het levenloze lichaam van Hendrika Holshuijsen aan. Ondanks dat mevrouw op leeftijd was, concludeert de politie na een onderzoek dat het om een misdrijf gaat. In september werd er een onbekend persoon aangehouden in de zaak. Niet veel later kwam hij weer op vrij voeten.

De politie heeft inmiddels opnieuw getuigen gesproken. Allemaal beweren ze dat er, de dag voordat mevrouw dood werd gevonden, meer mensen langs haar huis in de Noordhollandstraat zijn gekomen dan dat politie in eerste instantie dacht. Vandaar dat ze nog steeds op zoek zijn naar mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord, ook al is het iets kleins.