Is het Calandlyceum de leukste school van Amsterdam?

Wat is de aller-, allerleukste middelbare school van Amsterdam? AT5 gaat het de komende weken uitzoeken in het nieuwe programma De Leukste School van Amsterdam!

Verschillende middelbare scholen openen hun deuren voor de kritische keuringsblik van presentator Earl. In deze vierde aflevering staat één van de grootste scholen van Amsterdam in de spotlight: het Calandlyceum! Maar betekent een grote school ook direct een leuke school? Samen met Kira gaat hij op pad en onderzoekt hij of dit de leukste school van Amsterdam is.

Race om de Likes

Welke school heeft de beste broodjes? Wat is de leukste docent? En hoeveel likes krijgen leerlingen voor hun school bij elkaar in de likerace? De nieuwste aflevering zie je hieronder.

