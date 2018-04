Eigenaar TunFun: 'Onbegrijpelijk dat gemeente dit besluit heeft genomen'

Edwin van der Marel, eigenaar van speelpark TunFun onder het Mr. Visserplein, begrijpt niets van de beslissing van de gemeente om het park te sluiten.

De gemeente zegt dat de brandveiligheid van het speelpark in het geding is. Van der Marel zou onder meer elektrische apparaten moeten vervangen en de drieduizend vierkante meter grote ondergrondse ruimte met brandwerende wanden moeten opdelen.

Van der Marel betwijfelt of die maatregelen echt nodig zijn, al zegt hij wel bereid te zijn ze te nemen. 'Maar dat heeft allen maar zin als de gemeente zegt dat we hier nog langer mogen blijven. En dat is wat ze niet durven zeggen. Ze willen ons alleen een maandelijkse huurverlenging geven, in plaats van vijf of misschien zelfs tien jaar, wat normaal zou zijn. Het is onbegrijpelijk dat ze dit besluit hebben genomen.'

Huilen

TunFun heeft vanochtend de al geplande verjaardagsfeestjes en schoolreisjes afgebeld, maar bezoekers die onaangekondigd een bezoek aan het speelpark wilden brengen stonden wel voor een dichte deur. 'Mijn dochter staat heel hard te huilen', vertelde een ouder. 'Balen', vond een vader. 'Ik hoop dat ze maatregelen kunnen treffen. Want het zou wel leuk zijn als we er weer heen kunnen.'

Door de sluiting komen 28 medewerkers op straat te staan.