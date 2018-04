Zo ziet het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena eruit

Het logo van de nieuwe Johan Cruijff Arena is zojuist onthuld. Vanaf komend seizoen draagt de Arena ook Cruijffs naam.

Symbolisch is gekozen voor de 71e geboortedag van Johan Cruijff voor de onthulling van het logo. Na de onthulling volgt de jaarlijkse Johan Cruijff Run. Frank Rijkaard onthulde het logo. Hij vertegenwoordigde de familie Cruijff.

Lees ook: Johan Cruijff krijgt dan toch zijn stadion: Amsterdam Arena wordt Johan Cruijff Arena

Er was heel wat gedoe rond de herbenoeming van de Amsterdam Arena. Nadat een jaar geleden de intentieverklaring werd uitgesproken om het stadion te vernoemen naar de legendarische Nummer 14 bleef het lang stil. Terwijl er op de achtergrond werd onderhandeld over de voorwaarden van de naamswijziging kwamen er veel geruchten naar boven. Zo zou de naam in oktober vorig jaar al wijzigen. Dat ging niet door. Ook zou er nog een sponsor aan de naam worden toegevoegd. De lange onduidelijkheid zorgde voor frustraties bij de familie van Cruijff en veel Ajax-fans.

Lees ook: Jordi Cruijff over uitblijven naamswijziging Arena: 'Het wordt met de dag pijnlijker'

Maar vanaf komend seizoen is het dan eindelijk zo ver: de Amsterdam Arena heet officieel - dik twee jaar na het overlijden van de voetballegende - de Johan Cruijff Arena.