Wethouder Van der Burg emotioneel: 'Johan en Eberhard hiermee geëerd'

Het was een bijzonder moment voor sportwethouder Eric van der Burg. Na de onthulling van het logo van de Johan Cruijff Arena werd het hem even te veel. 'Het is mooi, het is goed.'

'Johan is nu hiermee geëerd, maar ook Eberhard van der Laan', zegt een geëmotioneerde Van der Burg tegen AT5. In zijn speech haalde de wethouder wijlen burgemeester Van der Laan ook aan. De naamsverandering is voor een groot deel te danken aan hem. 'We staan hier met z'n allen dankzij Eberhard van der Laan. Zonder hem hadden we hier niet gestaan en was het stadion gewoon de Amsterdam Arena blijven heten. Dus twee grote Amsterdamse helden zijn hier in verenigd', zegt Van der Burg.

'Het is goed dat je je sporthelden eert en dat heeft te lang geduurd, maar dat is vandaag gebeurd', besluit de wethouder.

Het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena werd eind van de middag gepresenteerd, vlak voor het begin van de Cruijff Run. Vanwege een blessure doet Van der Burg hier niet aan mee. 'Het doet op twee manieren pijn: aan m'n voet en in mijn hart.'