Kinderen Van der Laan onder de indruk van nieuw logo: 'Heel erg mooi'

'Ik vind het heel erg mooi, vooral dat het zo lekker rustig is.' Zo omschrijft Eline van der Laan, dochter van wijlen Eberhard van der Laan, het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena. De drie kinderen van Van der Laan mochten het logo samen met Frank Rijkaard onthullen.

'Het was heel erg leuk, maar ook heel erg spannend. En het geluid achter ons was wel echt heel erg hard', omschrijft Eline het moment dat ze op de knop mocht drukken. Zoon Edze zal komend seizoen vaak in de Johan Cruijff Arena te vinden zijn. Maar ook dit seizoen is hij er al vaak te vinden. 'Ik ga er ook heel vaak naartoe.' 'We gaan zondag ook naar een wedstrijd, dus daar hebben we heel veel zin in', vult Eline aan.

De kinderen werden begeleid door Frank Rijkaard: 'Het blijft een uniek moment. Het is een prachtig eerbetoon aan Johan Cruijff, de man die Amsterdam zoveel gegeven heeft. En voor mij extra leuk dat ik de drie kinderen van Eberhard van der Laan bij me had om me te steunen, ook in de wetenschap dat Van der Laan zich zo ontzettend sterk heeft gemaakt en zijn bijdrage heeft geleverd aan de naamsverandering', zegt de oud-Ajacied.

Of de prestaties van Ajax dan eindelijk zullen verbeteren door de naamsverandering? 'Wie weet. De naam Johan Cruijff Arena werkt zeker inspirerend, het is natuurlijk een prachtige naam om in zo'n arena te spelen. En laten we hopen dat het ook zo gaat uitpakken voor Ajax in de toekomst.'