Woningbouwprojecten in Zuidoost gaan duizenden studenten huisvesten

Er wordt behoorlijk aan de weg getimmerd in Zuidoost. Dankzij zes woningbouwprojecten komen in het Stadsdeel duizenden nieuwe mensen te wonen. Opvallend is dat er vooral veel studentenwoningen worden gebouwd. Slechts 46 koopwoningen komen erbij.

'In Zuidoost gaan in ieder geval tot 2025 zo'n 13 duizend woningen bijgebouwd worden', zegt de directeur van het woningbouwproject Ellen Nieuwboer. 'Tot 2030 ramen wij op zo'n 29 duizend woningen'.

Volgens Nieuwboer wordt Zuidoost veel meer een gemengd stedelijk gebied. 'Echt een stadswijk', aldus Nieuwboer. De projectdirecteur legt uit dat studenten het vaak aandurven om in nieuwe wijken te wonen. 'Studenten zijn vaak pioniers. Daarna volgen anderen.'

Rondom de Arena zullen mensen gaan wonen. Het gebied wordt ontwikkeld tot centrum van het stadsdeel. En in de K-buurt staat het lievelingsproject van Nieuwboer, 'Mi Osso' geheten. Dat zijn woningen die in Surinaamse stijl worden gebouwd - met veranda en al.