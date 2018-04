Slimmerik had domeinnaam Johan Cruijff Arena al aangemaakt: 'Hebben we voor betaald'

Een nieuwe naam en een nieuw logo is niet alleen een kwestie van een nieuwe naam op het stadion plakken. Daar komt veel meer bij kijken. Van visitekaartjes tot domeinnamen, alles wordt anders. Maar die domeinnamen waren al bezet door wat slimmeriken.

Henk Markering, directeur van de Arena legt uit dat die domeinnamen nog wel moesten worden weggekocht: 'Er komt heel veel werk op ons af. Dit is het begin. We hebben de domeinnamen voor de website inmiddels bemachtigd. Dat is heel belangrijk voor social media et cetera. Er zijn natuurlijk altijd slimme mensen die al die namen dan meteen deponeren als Johan was overleden. En dat heeft ons wel wat gekost. Het viel mee maar daar hebben we wat voor betaald.'

Lees ook: Zo ziet het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena eruit

Aan de buitenkant van het stadion zal ook direct duidelijk zijn wat de nieuwe naam van het stadion wordt. 'De banners die nu hier in het stadion hangen gaan we aan de buitenkant van het stadion hangen. Eentje op Zuid en eentje op Noord. Dus eigenlijk wordt het dan voor alle passanten duidelijk.'