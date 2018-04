'Een Cruijff' van Kamp Seedorf vlakbij de Arena

Het streetart-collectief Kamp Seedorf heeft vandaag een werk van Johan Cruijff gemaakt. Niet geheel toevallig op zijn geboortedag en natuurlijk de dag dat het logo van de nieuwe Johan Cruijff Arena is onthuld.

Cruijff is te zien op een pilaar van de metro vlakbij het stadion. In een karakterieke houding in lichtblauw tenue zoals Ajax dat had in de jaren 80 toen Cruijff weer bij Ajax speelde.

