Duizenden hardlopers onderweg naar Johan Cruijff Arena

Om 14 minuten over acht zijn vanavond bijna 4000 hardlopers van start gegaan bij de Cruyff Run. Het startsein werd gegeven door mister Ajax Sjaak Swart.

De tocht vanaf het Olympisch Stadion gaat langs verschillende plekken die belangrijk zijn geweest in het leven van de legendarische nummer 14. Zo komt iedereen langs zijn geboortehuis in de Akkerstraat in Betondorp, passeren de lopers een Cruyff Court in Duivendrecht en finishen de sportievelingen in de Johan Cruijff Arena.