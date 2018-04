Lopers passeren ouderlijk huis Cruijff op Akkerstraat

Een van de hoogtepunten van de Cruijff Run is toch wel het passeren van het ouderlijk huis van Johan. Bij de woning op Akkerstraat 32 was het een komen en gaan van vele buurtbewoners die de lopers kwamen aanmoedigen.

Zoals bijna elke Amsterdammer hebben zeker de oudere bewoners van Betondorp een herinnering aan Johan: 'Ik woon in Betondorp dus ik ga even kijken. Ik heb vroeger met Cruijff een biljart gehad bij cafe Frankendael. Johan was een hele gezellige jongen. Daarnaast ging ik vroeger altijd naar Ajax toe en heb ik Cruijffie zien spelen. Dit is een heel mooi evenement dat elk jaar gehouden moet worden', aldus een oude buurman.

