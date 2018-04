Tramhalte Hoofdweg-Postjesweg tram 7 vertraagd

De aanleg van een tramhalte voor tram 7 op de kruising van de Postjesweg met de Hoofdweg heeft vertraging opgelopen. Dat meldt wethouder Litjens in een brief aan de raad.

Sinds oktober 2017 rijdt tram 7 een andere route via de Postjesweg en de Hoofdweg. Voorheen reed de lijn nog via de Jan Evertsenstraat en de Witte de Withstraat. Er zou op de hoek van de Postjesweg, waar de tram de Hoofdweg opdraait - of andersom - een halte komen.

Reden van de vertraging zijn herstelwerkzaamheden aan de brug over de Da Costagracht op de De Clercqstraat. De fundering van de brug verkeerd namelijk in slechte conditie. Zo slecht dat de werkzaamheden aan de brug nu voorrang krijgen. De realisatie van een nieuwe tramhalte en de reparatie van de brug tegelijkertijd uitvoeren zou te veel verkeershinder en -overlast geven.

De werkzaamheden aan een nieuwe tramhalte gaan nu naar verwachting in oktober van dit jaar van start. In januari van komend jaar de halte Witte de Withstraat op de Postjesweg tevens aangepast zodat er twee trams tegelijkertijd kunnen stoppen.