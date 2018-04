Na 14 kilometer hardlopen finish in de Arena: 'Kippenvel als je binnen komt'

Duizenden mensen liepen vanavond de Cruyff Run van 14 kilometer door de stad. De finish was in de Johan Cruijff Arena, waar eerder op de dag het nieuwe logo werd onthuld.

De winnaar heeft een lach van oor tot oor. 'Ik heb vandaag mogen genieten van om te winnen in Cruijff Arena. De voormalige Arena, mooi, maar dat het nu de Cruijff Arena heet en dat je als eerste solo binnen mag komen. Dan heb je als Amsterdammer kippenvel.'

Een andere renner heeft dezelfde ervaring. 'Echt kippenvel als je daar binnen komt lopen. Je ziet al die mensen hier, echt heel gaaf.' Een net gefinishte hardloopster beschrijft het als 'overweldigend'. 'Het stukje dat je eindelijk de Arena ziet en dat je denkt: je bent er. Maar dat is best pittig want je moet nog twee stukjes omhoog. Dan is het zwaar. Maar als je dan binnenkomt valt die hele last van je af en is het een en al bewondering.'

Een andere hardloper durft de vergelijking aan: 'Ik heb de Marathon van Rotterdam gelopen, dat is mooi op de Coolsingel. Maar zo binnenkomen in de Arena overtreft het misschien wel.'