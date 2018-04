Grote groep Amsterdamse 50-plussers dreigt in bijstand te raken

Amsterdamse ouderen moeten vaker een beroep doen op een bijstandsuitkering dan leeftijdsgenoten in de provincie. Dit jaar steeg het aantal bijstandsuitkeringen van Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot 64 jaar met 2,8 procent. En die groep dreigt nog veel groter te worden. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Het aantal mensen dat werk zoekt is weliswaar afgenomen, toch dreigt bijstand voor veel stadsgenoten op leeftijd. Dat komt omdat bijna de helft van de 2.459 Amsterdammers die 50 jaar of ouder is en nu nog een WW-uitkering ontvangt, daar later dit jaar geen recht meer op heeft.

De bijstand ligt op de loer, tenzij hij of zij op korte termijn werk vindt of een partner heeft die goed in de slappe was zit. Vooral in Zuidoost, waar 4,8 procent van de inwoners een ww-uitkering heeft, kampen ouderen met dit probleem. In totaal ontvangen bijna 6 duizend Amsterdamse ouderen een WW-uitkering.

Langer een bijstandsuitkering

Werklozen blijven ook steeds langer in de bijstand. In januari 2018 was de gemiddelde duur van een bijstandsuitkering opgelopen tot 9,1 jaar, in 2017 was dat nog 8,7 jaar. Een forse groep blijft nog veel langer afhankelijk van een uitkering: maar liefst 24 procent van de 50-plussers ontvangt al 16 jaar of langer een bijstandsuitkering.

De stad huisvest in totaal zo'n 21 duizend ouderen met een bijstandsuitkering. Het onderlinge verschil is groot tussen Amsterdammers van 50-plussers die risico lopen om in de bijstand te belanden. Met name ouderen uit de stadsdelen West en Zuidoost lopen gevaar, zo blijkt uit de cijfers van het gemeentelijk statistiekbureau. In die stadsdelen zit 17 procent van de 50-plussers zonder baan, terwijl dat in Centrum en Zuid minder dan 10 procent is. Vooral laagopgeleide ouderen met een Antilliaanse, Marokkaanse of andere niet-Westerse migratieachtergrond hebben minder vaak werk.

Het goede nieuws is dat het aantal werkzoekenden is gedaald. Zochten in 2016 nog 8.600 Amsterdamse ouderen een baan, nu zijn dat nog 6.200.