Van Gaal misschien toch niet met pensioen: 'Aanbieding die ik niet kan weigeren'

Geboren Amsterdammer en oud-hoofdcoach van Ajax Louis van Gaal heeft een aanbieding die hij 'eigenlijk niet kan weigeren'. Daarmee zijn de pensioenplannen van de succesvolle trainer nog onzeker.

Van Gaal zei gisteravond bij Ziggo Sport, waar hij de analyse verzorgde voor de wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid, dat hij in augustus of september met pensioen wilde. Maar dan wel onder de clausule dat hij geen nieuwe baan heeft.

Maar dat lijkt dus niet door te gaan. Hij zei meteen dat hij momenteel een aanbieding heeft die hij eigenlijk niet kan weigeren. Wat voor functie het is, of bij welke club en/of bond maakte hij zelf niet duidelijk, zo schrijft De Telegraaf.

Een functie in de raad van commissarissen bij Ajax is het in ieder geval niet, dat gaat Danny Blind doen voor de Amsterdammers.