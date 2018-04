Man achter Homomonument is één van de 40 Amsterdammers die lintje krijgen

Vandaag worden Amsterdammers die veel voor de maatschappij betekend hebben in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Waarnemend burgemeester Van Aartsen reikt in totaal 40 Koninklijke onderscheidingen uit in de Nieuwe Kerk.

De lintjes zijn bestemd voor mensen die zich vaak al jarenlang inzetten voor anderen. Zo vervulde mevrouw Stoffels al sinds de jaren '50 verschillende rollen bij de scouting en padvinderij in Amsterdam. Ze legde pas op 84-jarige leeftijd haar bestuurstaken neer.

Ook de heer Vellinga is al 25 jaar actief bezig, in zijn geval voor de LHBT-gemeenschap. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van het Homomonument en maakte hij jarenlang samen met een groep enthousiaste vrijwilligers het radioprogramma De Platenkoffer voor MVS Gaystation.

Bekende Amsterdammers

Onder degenen die worden vereerd met een lintje zijn ook enkele bekende Amsterdammers. Zo levert onder meer het indrukwekkende oeuvre van Jenny Arean een onderscheiding op. De actrice en zangeres sleepte daarvoor al vele prijzen in de wacht, waaronder De Gouden Harp. Ze zou het lintje vooral verdienen omdat 'haar publiek zich door haar aan het lachen laat maken, laat inspireren en ontroeren'.

Bovendien wordt Leatitia Griffith, voormalig wethouder van Amsterdam, in het zonnetje gezet. Ze zette zich op allerlei manieren voor de stad en het land in: van goede doelen tot lid van de Tweede Kamer en lid van de raad van toezicht Gemeentemuseum Den Haag. Daarbij stonden voor haar telkens de emancipatie van vrouwen en jongeren centraal.

'Mensen zijn niet geboren om hun hele leven wc's schoon te maken'

Emancipatie is ook een belangrijke drijfveer voor mevrouw El Mouden, die het Multicultureel Amsterdams Schoonmaakbedrijf (MAS) opzette. Binnen het bedrijf geeft El Mouden werknemers de kans om zich te ontwikkelen, door hen trainingen aan te bieden op kosten van de zaak. Ze zegt de medewerkers te willen helpen om verder te komen in hun leven, aangezien 'mensen niet geboren zijn om hun hele leven wc's schoon te maken'.

Onder de overige ontvangers van een lintje bevinden zich naast veel vrijwilligers, ook bijvoorbeeld artsen die dankzij hun inzet en kennisvergaring de zorg hebben verbeterd. Maar ook een gebaar op kleinere schaal kan van veel betekenis zijn. Mevrouw Conradi-van Tongeren, eveneens vrijwilliger bij Stichting Opkikker, brengt een paar keer per maand eten en drinken aan een groep daklozen bij de Bilderdijkstraat. Dat doet ze al sinds 1980.