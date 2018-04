Bijna vakantie voor Amsterdammers: bijzonder drukke avondspits verwacht

We gaan massaal stil staan op de Nederlandse snelwegen vanavond. Door het begin van de schoolvakantie en Koningsdag kunnen we volgens de dagbladen maar beter op kantoor blijven.

Vooral op de snelwegen richting de stranden en het buitenland is het hommeles: de spits begint vroeger en is ook nog eens veel drukker. De meivakantie loopt van 27 april tot en met zondag 6 mei.

Schrale troost: morgen worden er geen files verwacht vanwege Koningsdag. In de treinen van en naar de stad en in het openbaar vervoer zal het daarentegen wel erg druk worden. Naar verwachting komen en weer honderdduizenden mensen feestvieren in de stad.

Wil je niks missen van dat feest, kijk dan de hele dag live naar AT5.