Roemeense juwelendief gepakt op terras

Van wie zijn de juwelen die zijn buitgemaakt bij meerdere inbraken, waaronder in Amsterdam? Dat wil de politie graag weten. Daarom een oproep in het AT5-programma Bureau 020.

De juwelen werden gevonden op de hotelkamer van een 27-jarige Roemeense man. Hij werd na een inbraak in Bunnik aangehouden op een terras. In de hotelkamer van de man vond de politie meerdere trouwringen, een horloge en kettingen. De man bekende meerdere inbraken te hebben gepleegd, waaronder twee in Amsterdam.

De politie wil de sieraden teruggeven aan de rechtmatige eigenaren en komt daarom graag in contact met mensen die de juwelen herkennen.