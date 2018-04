Meerdere ramen gesprongen in Kolenkitbuurt door explosie in vuilniswagen

Een vuilniswagen van de gemeente is vanochtend helemaal uitgebrand, de vlammen in de Ferdinand Huyckstraat kwamen metershoog, is ook op beelden te zien. Aan de brand ging een explosie vooraf. Die explosie was zo zwaar dat ramen van huizen in de buurt gesprongen zijn.

Over de oorzaak van de brand en explosie is nog niks bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er een explosie geweest onder, of in ieder geval in de buurt van de cabine van de grofvuilwagen van de gemeente. In de vrachtwagen lagen ook gasflessen, maar die zijn niet ontploft, zegt de brandweer.

De brandweer is nog bezig met nablussen. De straat is afgesloten door de politie. Onder andere door de hevige rookontwikkeling wordt men verzocht niet in de buurt te komen. Ondanks dat de explosie ervoor gezorgd heeft dat meerdere ramen in de buurt gesprongen zijn, is er niemand gewond geraakt. De getroffen huizen zijn inmiddels allemaal gecontroleerd.

Een omliggende auto vatte vlam en ook de bomen moesten het ontgelden.

Beeld: Schooter_Fotografie