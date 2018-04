Gemeente: 'We zouden teleurgesteld zijn als My Red Light-bordeel het niet redt'

Hoewel de gemeente het 'teleurstellend' zou vinden als My Red Light zou moeten sluiten, wil het college geen uitzonderingen maken om het gemeentebordeel te ontlasten. Amper een jaar na de opening zit My Red Light al in zwaar weer.

'Ze kunnen een verzoek indienen om de regelgeving te veranderen, maar mocht er een aanpassing komen dan geldt deze voor alle exploitanten', legt de gemeente uit in antwoord op schriftelijke vragen van SP, D66, GroenLinks en Bij1. De partijen maken zich zorgen om het voortbestaan van My Red Light en vragen daarom om versoepeling van de regelgeving.

Wat de partijen betreft is het bestaan van een gemeentebordeel 'een baanbrekende stap voor de emancipatie van sekswerkers'. In My Red Light werken namelijk prostituees die als zelfstandigen een bordeel uitbaten. Daardoor is er geen sprake van mensenhandel, geen pooiers of dwang.

Veel leegstand

Ondanks deze goede bedoelingen deelde bestuurslid Marcel Heyman onlangs mee dat het gemeentebordeel misschien wel moet sluiten, omdat er veel kamers leeg blijven staan. In een emotioneel betoog riep ook hij het stadsbestuur op om de regels voor de verhuur van de kamers te versoepelen.

Maar de gemeente ziet een versoepeling van de regels voor My Red Light niet zitten. Heyman stelt onder meer dat het bordeel aanloopt tegen de regel dat de ramen niet mogen worden verhuurd aan prostituees die hun klanten via internet werven. Volgens de gemeente kan deze regel niet veranderd worden, omdat er bij deze vorm van prostitutie nou eenmaal te weinig toezicht zou zijn.

Screening

Een ander bezwaar van het bestuur van het bordeel is de verplichte screening van prostituees. Van de acht prosituees die zich in aanloop naar de opening bij het gemeentebordeel meldden, zou de helft niet door de controle zijn gekomen. De gemeente beweert daarentegen dat sekswerkers die slechts een raam willen huren, nooit worden gescreend.

De controle geldt vooral voor leidinggevenden, omdat zij de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de werknemers. 'Momenteel staan er 15 leidinggevenden, dit zou gezien het aantal ramen voldoende moeten zijn.'

Mocht My Red Light nog andere verzoeken tot aanpassing hebben, dan kunnen ze hier volgens de gemeente contact over opnemen. 'Dit is tot nu toe niet gebeurd.' Zelf heeft het college nog wel vertrouwen in het voortbestaan van het bordeel. 'Leegstand is gewoon een trend in de raamprostitutie.'