Geen speciale huldiging, maar wel 'feestje op het veld' bij eventueel kampioenschap Jong Ajax

Ajax heeft geen speciale huldiging huldiging in petto, mocht Jong Ajax aanstaande zaterdag kampioen worden van de Jupiler League. Een woordvoerder van de club laat dat vanochtend aan AT5 weten.

Wint Ajax zaterdagavond thuis van MVV, dan krijgt het meteen na de wedstrijd de kampioensschaal van de eerste divisie uitgereikt. 'Er zal zeker een feestje op het veld gevierd worden', zegt een woordvoerder. Vooralsnog is er niets extra's georganiseerd, dus geen grotere huldiging bij de Johan Cruijff Arena of in de stad.

'Eerst winnen'

De spelers van Jong Ajax zelf zijn nog allerminst bezig met dat feestje, vertelt de woordvoerder. 'Vanuit het team hoor ik: "eerst winnen, daarna zien we wel weer verder".'

Eerder deze week werd al bekend dat er ook rond de wedstrijd zelf geen bijzonderheden spelen. Mocht Jong Ajax kampioen worden, dan doet het dat gewoon op de 'eigen' Toekomst.