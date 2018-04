Wegpiraat racet weg met slachtoffer op motorkap

De bestuurder van een grijze Hyundai wordt verdacht van een poging tot doodslag. In de buurt van de Makro in Duivendrecht rijdt hij meerdere malen in op een man. De politie is naar de bestuurder op zoek.

In het AT5-programma Bureau 020 toont de politie beelden die gemaakt zijn in de Flinesstraat. Een zwarte Volvo wordt daar op gevaarlijke wijze rechts ingehaald door de bestuurder van de grijze Hyundai. Die bestuurder heeft duidelijk haast. De bestuurder van de Volvo wordt afgesneden en pikt dat niet. Hij gaat verhaal halen maar wordt geramd door de Hyundai op het moment dat hij uitstapt.

Vasthouden aan ruitenwissers

De bestuurder van de Hyundai rijdt naar achteren en geeft weer gas. Dit keer probeert hij de bestuurder van de Volvo te raken. De man kan nog net voorkomen dat hij geraakt wordt door op de motorkap van de Hyundai te springen. De bestuurder van die wagen besluit daarna om met het slachtoffer nog op de motor, weg te rijden. De man kan zijn evenwicht alleen bewaren door de ruitenwissers vast de grijpen.

Met 60 á 70 kilometer per uur rijdt de wegpiraat met het slachtoffer op de motorkap over de Van der Madeweg. De man valt van de motorkap waarna er nogmaals op hem wordt ingereden. De bestuurder van de Hyundai gaat er daarna vandoor.

De politie is op zoek naar de bestuurder van de Hyundai: een blanke man van tussen de 20 en 28 jaar met een bril. In de auto zaten ook twee vrouwen. De politie wil graag weten wie deze mensen zijn. Mensen met meer informatie wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.