Vuurwerk gegooid bij uit de hand gelopen examenstunt Buitenveldert: politie massaal aanwezig

Een eindexamenstunt op de CSB Buitenveldert is compleet uit de hand gelopen. Meerdere getuigen melden aan AT5 dat een aantal scholieren vuurwerkbommen gooide op passanten. De politie is in flinke getale aanwezig.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er met mogelijk zwaar vuurwerk, steen en eieren is gegooid. Veel manschappen zijn aanwezig om de situatie onder controle te houden. 'We gaan hard optreden, we tolereren dit niet', aldus de politie. Op foto's en video's is te zien dat meerdere jongeren aangehouden zijn. Zeker vier busjes van de politie zijn aanwezig. Ook een hondenbrigade probeert de orde te bewaken.

Er is één aanhouding verricht omdat een jongen mogelijk een nepvuurwapen gehad. De rust is volgens de woordvoerster wedergekeerd.

Vuurwerkbommen

'Zo'n honderd tot honderdvijftig scholieren gooien vuurwerkbommen op fietsers en auto's', zegt een getuige tegen AT5. De school zou volgens een moeder van een scholier ontruimd zijn. De kinderen mochten niet meer naar binnen om spullen uit hun kluisjes te halen. Ook straatmeubilair zou het doelwit zijn van de rellende scholieren.

Een scholier meldt aan AT5 dat er nooit gericht op mensen is gericht met het vuurwerk. Eieren en rotjes werden echter wel op auto's gegooid. Volgens de getuige waren de honden aanwezig om op drugs te controleren.