Kijk hier de Cruijff Run terug

Duizenden hardlopers liepen gisteravond de Cruijff Run. Het parcours ging langs allerlei bijzondere plekken, zoals het ouderlijk huis van de voetballer aan de Akkerstraat. Een samenvatting van de hardloopwedstrijd is hier terug te kijken.

Door de hardlopers werd vooral toegeleefd naar de finish, want daar kon het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena bewonderd worden.

'Overweldigend', zo noemde een renner de binnenkomst in de Arena. Een ander had zelfs 'kippenvel'. De ontlading was verdiend: de renners hadden er bij de finish maar liefst 14 kilometer op zitten. En dat allemaal ter ere van hun grote held: Johan Cruijff.