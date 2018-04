Rookverbod van kracht bij buitenzwembaden

De buitenzwembaden in de stad gaan op 28 april weer open. Vanaf dat moment moeten alle gemeentelijke zwembaden rookvrij zijn.

Roken mag alleen nog op een daarvoor aangewezen plek, buiten het zicht van kinderen. 'In Amsterdam zetten wij ons in voor een gezonde omgeving. Roken in de openbare ruimte past hier niet bij', zo motiveert wethouder Eric van der Burg (VVD) de keuze.

De maatregel maakt onderdeel uit van het plan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. Onder meer op de ponten is het daarom al verboden om te roken. 'En zwembaden zijn bij uitstek een plek waar veel kinderen komen om te sporten en te spelen', aldus Van der Burg.