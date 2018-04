Is dit het nieuwe uitshirt van Ajax?

Geen neon-geel of roze dit keer, maar wel 'gewoon' zwart. Het nieuwe uittenue van Ajax zou wel eens stukje saaier kunnen worden dan we de afgelopen jaren gewend waren.

Dit seizoen is het uit-shirt van Ajax nog blauw met rode accenten, volgend seizoen lijkt het er totaal anders uit te gaan zien. Helemaal zeker is het niet, maar op de website Footy Headlines zou het nieuwe uitshirt vanmiddag gelekt zijn. Het shirt is zwart met gouden schouders en een dunne witte horizontale baan. Ook aan de zijkanten zijn verticale gouden strepen te zien.

Of dit het officiële uitshirt van Ajax wordt voor komend seizoen, is nog niet bekend. Footy Headlines heeft het in het verleden wel vaker bij het rechte eind gehad als het om de nieuwste voetbalshirts gaat. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe tenues van Ajax officieel gelanceerd worden.

Bekijk hier meer foto's van het shirt.