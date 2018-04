Neergeschoten man halfjaar de cel in: 'Iedereen dacht dat hij een aanslag wilde plegen'

De rechtbank heeft de man die op 15 december vorig jaar medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en een reiziger bedreigde op Schiphol veroordeeld tot een halfjaar gevangenisstraf.

De 29-jarige man sloeg met een klauwhamer het raam van een politiepost op Schiphol Plaza kapot. Daarna liep hij met die klauwhamer naar binnen, rende hij richting een reiziger en maakte hij een 'slaande beweging'. De marechaussee schoot de man toen neer, hij moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hij gedroeg zich volgens de rechtbank 'ongeremd en agressief'. Naast de reiziger waren er vier medewerkers van de Koninklijke Marechaussee in de politiepost. 'Uit de aangiftes wordt ook duidelijk dat iedereen doodsbang was en dacht dat de man een aanslag wilde plegen. Ze voelden zich in het kantoortje als ratten in de val zitten.'

'Vreedzame manier lukte niet'

De man bekende dat hij met een hamer de ruit had vernield en vervolgens het kantoor was binnengegaan. Volgens hem lukte het niet Nederland op vreedzame wijze te verlaten en dus moest het maar met geweld. Er lijkt bij de man sprake te zijn van een psychiatrische stoornis, maar dit kon niet verder worden vastgesteld, omdat de man maar kort met de psychiater wilde spreken.

De rechtbank houdt er rekening mee dat er op de man is geschoten waardoor hij geopereerd moest worden. Tijdens de zitting was hij nog steeds niet volledig hersteld.

Schadevergoeding

De man moet de vier medewerkers van de Koninklijke Marechaussee ook een schadevergoeding van 2450 euro betalen. De reiziger had geen vordering ingediend.

De officier van justitie had ook een halfjaar celstraf geëist.