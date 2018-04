We Are Here in rechtbank om ontruiming te voorkomen

We Are Here, de groep uitgeprocedeerde asielzoekers en de linkse activisten die hen helpen, probeert vanmiddag met een kort geding te voorkomen dat zij de gekraakte woningen in de Watergraafsmeer moeten verlaten.

De kraakactie vond rond de Paasdagen plaats. Eigenaar Ymere deed aangifte bij de politie. Het Openbaar Ministerie besloot dat de groep na acht weken de woningen moet verlaten.

Ymere drong overigens aan op een spoedontruiming. De speciale 'kraakofficier' van het Openbare Ministerie vond dat echter te ver gaan, omdat er geen verstoring van de openbare orde in de wijk zou zijn.

De zitting begint rond 16.15 uur. Verslaggever Ronald Olsthoorn is aanwezig en twittert mee.

