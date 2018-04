OV in de stad omgegooid tijdens Koningsdag; CS niet bereikbaar

Het openbaar vervoer in de stad wordt flink aangepast voor Koningsdag morgen. Zo zijn er verschillende (metro)stations gesloten en rijden er - behalve lijn 26 - geen trams naar Centraal Station. De aangepaste dienstregeling begint komende nacht al.

Stations RAI, Science Park en metrostation Nieuwmarkt zijn de hele dag gesloten. Op de genoemde NS-stations rijden dus ook geen treinen. Bezoekers van Kingsland, dat wordt gehouden op het parkeerterrein van de RAI, kunnen het beste naar station Zuid reizen. Buiten het station wordt aangegeven waar je heen moet voor het feest.

Centraal Station onbereikbaar

Verder rijden de metro's hun normale route volgens een zaterdagdienstregeling. Op de gesloten stations stoppen de metro's vanzelfsprekend niet. De tramlijnen gaan wel behoorlijk op de schop. Centraal Station is per tram onbereikbaar. Alleen de 26 van en naar IJburg rijdt naar CS. Verschillende tramlijnen worden omgeleid of samengevoegd met andere lijnen.

Tramlijnen samengevoegd

Zo rijdt tram 4 vanaf RAI richting het Centrum tot aan Frederiksplein de normale route. Daar gaat de tram richting Weesperplein waar hij samenvoegt met tram 9 en verder rijdt richting Diemen. Tram 1 vanaf Osdorp rijdt tot de Overtoom de eigen route. Daar gaat de tram over de Van Baerlestraat richting de kruising Willemsparkweg. Daar voegt hij samen met lijn 2 en gaat richting Nieuw Sloten. Tram 5 rijdt vanaf Amstelveen de eigen route tot de Stadionweg. Vanaf daar gaat hij richting het westen richting de Amstelveenseweg. Eindpunt is Surinameplein.

Pontjes volgens zaterdagsdienstregeling

De bussen rijden ook andere routes en rijden niet door de binnenstad. Dit heeft gevolgen voor de lijnen 18, 21 en 22. De pontjes varen volgens een zaterdagdienstregeling en varen door tot 00.00 uur. Het pontje naar Buiksloterweg vaart de hele nacht door. Voor alle details kun je terecht op de speciale Koningsdagpagina van GVB.

Niet gratis

GVB herinnert feestgangers er ook nog even aan dat het gebruik van het OV tijdens Koningsdag niet gratis is en dat het Oranje Retour van de NS niet geldig is in de trams, bussen en metro.