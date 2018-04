Noussair Mazraoui was dit weekend het liefst nog bij Jong Ajax gebleven

De wedstrijd van Ajax 1 dit weekend tegen AZ is gezien de stand en de Champions League-plek het belangrijkst. Maar het sentiment dit weekend ligt ongetwijfeld bij de kampioenswedstrijd van Jong Ajax, geeft ook Noussair Mazraoui toe.

'Met Jong Ajax om het kampioenschap spelen is natuurlijk wel bijzonder en kan maar één keer per seizoen. Dus als ik eerlijk ben, zou ik voor Jong kiezen', zegt de middenvelder. Maar de trainer heeft beslist: 'Hij zal niet de kampioenswedstrijd doen, hij gaat met ons mee', aldus Erik ten Hag tijdens het perspraatje vanmiddag.

Maar ik ga wel op de tribune kijken en dan na de wedstrijd, als we hebben gewonnen want daar ga ik van uit, een feestje vieren in de kleedkamer', aldus Mazraoui. Hij moet het grote Ajax dus zondag helpen het seizoen enigszins positief af te sluiten.

Ajax heeft aan een punt genoeg om directe concurrent AZ voor te blijven in strijd om de tweede plek. Mazraoui wil niets aan het toeval overlaten. 'Gewoon winnen, drie punten en that's it.' En nog even over de Koningsdag-plannen van de selectie, Ten Hag gaat trainen en niet de stad. Mazraoui gaat ook trainen maar wel de stad in.