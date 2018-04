Buren woest over examenstunt: 'Het leek een terroristische aanslag'

Omwonenden van het CSB Buitenveldert werden rond het middaguur opgeschrikt door vuurwerkbommen en gemaskerde jongeren. Het bleek te gaan om een eindexamenstunt.

Ook huizen en auto's werden bekogeld. 'Het is echt van de gekke', vertelt een buurtbewoner. 'Ik hoorde allemaal geknal en vuurwerk. Het leek gewoon een terroristische aanslag.'

Een ander noemt de situatie 'ongelooflijk'. 'Hoe gevaarlijk, want ze keken niet. Ze gooiden met het vuurwerk en ze keken niet. En ik zie dat er één jongen wordt opgepakt. Die met dus voor iedereen opdraaien.'

Extra naar

Meerdere politiewagens werden opgeroepen en agenten hebben de jongeren uit de straat verdreven. 'Veel hadden maskers op', vertelt een omstander. 'En dat maakt het extra naar, want dan heb je het idee, je weet wat je doet want je wil niet herkend worden.'

Na het incident gingen de hekken van de school niet meer open en vertrokken de leerlingen en leraren naar huis. 'Ik schaam me kapot voor mijn leerlingen', zei een leraar.

Passende maatregelen

De school laat in een reactie weten dat er dit jaar eigenlijk geen stunt zou zijn. In plaats daarvan was er gisteren een schooluitje naar Walibi. 'De school betreurt de gang van zaken zeer en zal passende maatregelen nemen.'

Bij het incident zouden volgens de school ook leerlingen van andere scholen zijn betrokken.