Voorbereidingen voor Koningsdag in volle gang: 'Richting de 4000 liter bier'

De voorbereidingen voor Koningsdag in de stad zijn in volle gang. In de binnenstad, maar ook bijvoorbeeld in Noord wordt hard gewerkt aan podia en wordt er flink bier ingeslagen.

Vanavond gaat het al los, want Koningsnacht staat op het punt te beginnen. Daarom is men in de Reguliersdwarsstraat druk in de weer. Er worden ballonnen opgehangen, er staan barretjes en een dj-booth. Om 19.00 uur begint daar de King Street Party, georganiseerd door verschillende clubs, waaronder Club Nyx. 'Dit wordt het leukste feestje van Amsterdam. We hebben diverse dj's, leuke mensen en we gaan door tot 00.00 uur', zegt Rob de Jong van Club Nyx.

Door tot morgenvroeg

Na 00.00 uur is het niet afgelopen. 'Daarna gaan we binnen door, in de club. Daar gaan we door tot 6.00 uur morgenvroeg. En in de cafés volgens mij tot 4.00 uur. Dus we kunnen even.' En daarvoor is ook behoorlijk wat drank ingeslagen: maar liefst 4000 liter bier gaat er doorheen bij Club Nyx, zo is de verwachting. 'En morgen komen ze weer opnieuw vullen.'

4000 liter bier

Ook in Oost gaat er behoorlijk wat pils doorheen. 'We hebben ongeveer 2500 liter bier in fusten. En dan hebben we ook nog drie 500-liter tanks. Dus we gaan wel richting de 4000 liter bier', zegt Ricky van der Graaf van Café Elsa's in Oost. 'Er komt een podium en er komen een aantal barren buiten te staan. En tenten voor als het weer wat slechter wordt', vult hij aan.

Festival op NDSM-werf

En de NDSM-werf wordt omgetoverd tot een volledig festivalterrein. 'Het is een vrij toegankelijk festival. We gaan eigenlijk 365 dagen NDSM in één dag laten zien', zegt organisator van het festival Vrijhaven Demian de Rooij. 'Aan de ene kant heb je technomuziek, je hebt een kunstprogrammering, Trammeland, alle horeca doet mee. Dus eigenlijk een hele brede programmering waar je alles kan ontdekken.'