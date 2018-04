Rechter geeft We Are Here tot 1 juni de tijd: 'Daarna vertrekken uit kraakpanden'

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here mag tot 1 juni in de gekraakte panden in de Rudolf Dieselbuurt verblijven. De rechter besliste dat er niet voor die tijd wordt ontruimd.

Woningcorporatie Ymere wil dat de groep de panden zo snel mogelijk verlaat omdat het wil beginnen met de sloop. 'Onder voorwaarde dat niemand het in zijn hoofd haalt om Ymere het te beletten bomen te rooien of bodemonderzoek te doen', zei de rechter tijdens het kort geding vandaag.

Lees ook: Gekraakte panden Oost niet direct ontruimd: We Are Here-groep krijgt acht weken de tijd

Onder één voorwaarde

'Als de krakers dat toch doen, dan moeten ze er onmiddellijk uit.' De rechter was niet ongevoelig voor de klachten van Ymere en buurtbewoners. Twee vergiskraken, intimidatie van Camelot-medewerkers, bedreiging van een medewerker van Ymere en schade door lekkage in de panden, het werd allemaal nog even opgesomd.

'Een inbreuk op haar huisrecht', zei de rechter over het douche-incident waarbij de bewoonster zich had opgesloten in de badkamer. Ook het lot van de uitgeprocedeerde asielzoekers trok hij zich aan.

Lees ook: Ymere wil ontruiming van gekraakte woningpanden Oost: 'De situatie escaleert'

'Niet uit weelde'

'Ik realiseer me dat de groep hier niet uit weelde is gekomen. Zitten in een netelige positie, van kraakpand naar kraakpand is menselijk gezien een drama. Maar het OM heeft de taak te handhaven en het eigendomsrecht wordt sterk beschermd.'

De groep had in april al te horen gekregen dat het acht weken mocht blijven zitten, tot 4 juni. Met deze uitspraak weet het zeker dat er voor 1 juni dus niet ontruimd wordt.